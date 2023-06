Seedorf: “Tutti dicono che il City è favorito, ma io non la vedo così”

Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale di Champions League

Clarence Seedorf , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Clarence Seedorf

"Il segreto? Ci vuole sempre un pizzico di fortuna, ma bisogna saper gestire la parte emotiva e hi lo fa può avere un vantaggio. Tanti dicono City favorito, io non la vedo così perché entrambe le squadre hanno la capacità di far male, l'Inter ce l'ha e il City ce l'ha. L'equilibrio sta nelle linee che devono essere compatte".