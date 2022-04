Seedorf: “Italia? Fa male, bisogna riflettere su cosa non sta andando bene”

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'esclusione dell'Italia dal Mondiale in Qatar

L'eliminazione dal Mondiale dell'Italia non fa male solo a tutti gli italiani, ma anche a chi, in Italia, ci ha giocato e lasciato il segno. In questo caso si tratta di Clarence Seedorf, fuoriclasse d'altri tempi e campionissimo con la maglia del Milan. L'ex centrocampista rossonero ha rilasciato delle breve dichiarazioni in merito all'esclusione degli azzurri dalla spedizione in Qatar ai microfoni di 'Rai Sport': "Fa male, non me l'aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni".