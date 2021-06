Seba Rossi: “Donnarumma-Milan? Una vicenda che doveva finire anni fa”

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Rossonera'. Le parole su Gianluigi Donnarumma e non solo

Su Donnarumma: "Io credo che questa vicenda dovesse finire qualche anno fa. Ha avuto un ritardo di qualche anno. Da calciatore del Milan e da tifoso del Milan mi ha un po’ sorpreso. Dall’altra parte è giusto che un giocatore sia libero. Non mi sarei mai aspettato che un ragazzo nato, cresciuto e coccolato al Milan, una delle società storiche, se ne andasse e quindi mi è dispiaciuto anche per questo. Però c’è una persona che è libera di andare e giocare dove vuole".

Sul ruolo del portiere: "Noi addetti ai lavori non pensiamo sia un ruolo meno importante. È un ruolo di rendimento. Un attaccante che fa 20 gol in un girone di andata e poi sparisce è considerato comunque un grande attaccante. Un portiere che fa la stessa cosa con le sue parate è un portiere normale. Va valutato a fine stagione. Un portiere è bravo quando sbaglia poco. Nei campionati vinti per poco se guardi quello che un portiere ha dato allora la sua importanza viene fuori. Il portiere guida la difesa e può fare una parata che decide un campionato. Poi un portiere senza una squadra di livello può essere il più forte del mondo ma non vincerebbe nulla".