Scudetto al Milan, Totti: “Maldini lo merita dopo tanti anni fuori dal club”

L'ex calciatore della Roma Francesco Totti ha commentato la vittoria dello scudetto del Milan e si è complimentato con Paolo Maldini per il lavoro svolto. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport' durante l'evento organizzato da Samuel Eto'o a San Siro.

Maldini ha detto che senza Milan non esisterebbe. Da dirigente della Roma vorresti tornare a vincere? "Paolo è stato tanti anni fuori dal Milan, io ho ancora tempo... Faccio un applauso a Paolo, ha fatto un grande lavoro, uno staff all'altezza del Milan. Quello che ha fatto è straordinario, se lo merita come uomo e come dirigente".