Scudetto Milan, Tonali: “Vissuto da tifoso questi momenti, so cosa vuol dire”

Sandro Tonali , centrocampista del Milan, ha parlato del suo attaccamento alla maglia rossonera dopo la vittoria dello scudetto. Un'emozione che ha già provato in veste di tifoso quando, nel 2011, aveva aspettato la squadra per i festeggiamenti. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.

"E' molto alto, quando vinci cambia tutto. A Reggio Emilia c'erano tanti tifosi, ma abbiamo capito quello che avevamo fatto solo quando siamo tornati a Milano. Da tifoso ho già vissuto questi momenti, nel 2011 avevo aspettato la squadra e quindi so cosa vuol dire. Sono grandi emozioni che non capitano spesso. Non ho voluto fare video, ma ho deciso di vivere questi momenti e me li terrò sempre con me".