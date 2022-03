Scudetto, Marchegiani: “Il Milan sembra avere qualcosa in più delle altre”

L'opinionista Luca Marchegiani ha parlato della lotta scudetto in Serie A, spiegando perchè il Milan sembra avere qualcosa in più degli altri

L'opinionista Luca Marchegiani ha parlato della lotta scudetto in Serie A, spiegando perché il Milan sembra avere qualcosa in più degli altri. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "È vero che ha perso un po' di brillantezza, ha un po' di difficoltà a chiudere le partite: le sblocca tutte nel primo tempo, a parte lo scontro col Napoli, e poi le trascina un po'. In un momento in cui tutte le squadre sono stanche il Milan in questo momento, un po' per fiducia, un po' perché ha giocatori che stanno facendo molto bene in ruoli fondamentali, penso al portiere, dà l'impressione di avere qualcosa in più delle altre".