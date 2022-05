Scudetto, De Zerbi sul Milan: “Se dovesse vincere sarebbe meritato”

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e dei meriti del Milan di Stefano Pioli

"I calciatori sono quelli che fanno vincere le squadre, ma sono gli allenatori che danno loro le idee. Il Milan è l'esempio perfetto. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso in mano la squadra in un momento non semplice e l'ha riportata in alto. Sono state fatte anche fatte scelte impopolari come Donnarumma e Calhanoglu, che sono state scelte coraggiose, ma con dietro un'idea. Se lo scudetto lo dovesse vincere il Milan lo avrebbe meritato".