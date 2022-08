Sconcerti: “Ho visto un Milan migliore delle altre squadre”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato delle prime partite della Serie A 2022-23, sottolineando il bel successo del Milan sull'Udinese. Questo l'intervento dell'ex direttore del Corriere dello Sport ai microfoni di 'A Tutto Mercato' su TMW Radio: "La vera sfumatura è che il Milan ha vinto con più facilità delle altre. Mi sembra un campionato che si delinea in maniera normale hanno vinto le sette/otto squadre da cui ci si aspettava la vittoria. Non credo che si possa dire quale è la squadra migliore. L'Inter e la Fiorentina hanno vinto all'ultimo, la Lazio è partita con meno uno. Ho visto un Milan migliore delle altre squadre e questo è un dato di fatto". Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.