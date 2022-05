Sconcerti: “Contro il Verona si è notato il doppio lavoro di Tonali” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero su Sandro Tonali dopo la grande partita disputata contro il Verona

Intervistato da 'TMW', Mario Sconcerti ha parlato della strepitosa prestazione di Sandro Tonali in Verona-Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Ho visto una bella vittoria del Milan che ha qualcosa in più. Tonali ha fatto quello che in passato Pioli si aspettava da Kessié a centrocampo. La partita era difficile, il doppio lavoro di Tonali si è fatto notale. È il miglior centrocampista italiano insieme a Barella. Pioli ha costruito una squarta molto importante". Milan, le top news di oggi: esclusiva Icardi, ultime sul futuro del club.