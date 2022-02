Sconcerti: “La Salernitana ha giocato bene, il Milan non ha giocato”

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha qualcosa di dire sul livello di questa Serie A e sulla pareggio del Milan contro la Salernitana

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha qualcosa di dire sul livello di questa Serie A e sulla pareggio del Milan contro la Salernitana. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Chi vincerà questo campionato non sarà una grande squadra ma una buona squadra. Dobbiamo accontentarci di vincere. Questo non è un campionato social, anzi questo campionato rende stanchi anche i social. La Salernitana ha giocato bene, il Milan non ha giocato. Senza alcuni giocatori viene meno la forza del Milan".