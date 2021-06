Sconcerti: “Oggi non ci sono più i vecchi centravanti alla Ibrahimovic”

L'opinionista Mario Sconcerti ha spiegato le qualità degli attaccanti moderni. C'è differenza, ad esempio, con Zlatan Ibrahimovic

L'opinionista Mario Sconcerti ha analizzato la figura dell'attaccante moderno. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Manca il vecchio centravanti. I migliori poi hanno una certa età, come Ibrahimovic, Ronaldo, Cavani e Lewandowski. Credo che il gioco stia cambiando questo ruolo. Mbappé, Isak ed Embolo sono punte, ma non i classici centravanti che occupano l'area di rigore. Abbiamo saltato una generazione, visto che ci sono giovanissimi come Haaland o Vlahovic ma in mezzo non c'è nessuno o quasi. Ci sono sempre più giocatori completi ma non specializzati in un ruolo".