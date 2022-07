Sconcerti: “Milan non in ritardo. Il vero danno sarebbe perdere Sanches”

"Se nessuno ha comprato, nessuno può essere in ritardo. Il vero danno arriverebbe se perdesse Renato Sanches, la priorità per sostituire Kessie. C'è tempo per rimettersi in carreggiata. Comincia la nuova stagione con il 1 luglio, questo è un giorno importante. Situazione Dybala? La storia Lukaku ha cambiato le carte in tavola dell'Inter. Credo che la necessità dell'Inter sia quella di incassare, ma non è semplice con giocatori come Sanchez ultratrentenni e dall'ingaggio altissimo. Adesso viviamo in un calcio in cui non si può più sperperare. Vent'anni fa Corvino prese per 15 milioni Giardino all'epoca cifra altissima. Oggi invece con la stessa cifra compri chiunque, perché c'è stato un impoverimento generale. Nessuno ha i soldi quindi si vende male. Hai bisogno di una banca e la nostra banca è la Premier League. L'Inter è nettamente avanti, l'arrivo di Lukaku ha oscurato colpi importanti come Mkhitaryan e Asllani". Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>