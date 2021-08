Sconcerti: “Berardi è un giocatore eccezionale, chi lo prende fa un affare”

Mario Sconcerti è pazzo di Domenico Berardi e lo fa sapere ai lettori di Calciomercato.com grazie ad un editoriale: "È un giocatore vero"

Sconcerti sottolinea il carattere forte del calciatore, il quale non si accontentò di fare la promessa alla Juventus , ma preferì restare a Sassuolo per giocare: "Lo prendesse la Fiorentina , darebbe sicurezza al suo bisogno di crescere anche con un centravanti appena sufficiente. Berardi è un’ala pura e indipendente . Era della Juve , prestato al Sassuolo . Si rifiutò di andare a Torino perché si era sentito forzato nella scelta, tutti lo davano per juventino acquisito e lui disse no. Non gli piaceva fare la promessa, voleva giocare . E nella Juve sarebbe diventato un Kulusevski qualunque".

Ecco infine il commento del giornalista sui numeri di Berardi: "Berardi ha giocato nel Sassuolo 291 partite e segnato 105 reti, in media uno ogni tre partite, risultato alto per un'ala. Stessa media ha con i suoi gol in Nazionale, 5 in 17 gare. E' giocatore vero, di quelli che spostano le partite. Con Berardi si parla di calcio reale, non di parole".