Schnellinger: “Spero che il Milan riesca a vincere lo scudetto” | News

Karl-Heinz Schnellinger, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta scudetto in cui è coinvolto anche il Milan

Un calciatore d'altri tempi, per un Milan d'altri tempi. Karl-Heinz Schnellinger ha disputato ben 334 partite e segnato tre reti con la maglia rossonera dal 1965 al 1974. Difensore di ruolo, con il Diavolo ha vinto una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni, due Coppe delle Coppe, uno scudetto e ben tre Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', lo stesso Schnellinger ha parlato del Milan attuale, in lotta per lo scudetto: "Vedo che c'è una bella lotta in testa e credo sia una battaglia a tre, speriamo che il Milan ce la faccia. Non mi addentro troppo in questioni tecniche perché non ho visto tutte le partite, non ci sono riuscito. Il Milan è un grande complesso come squadra, vedo dei grandi lavoratori, corrono molto. Mi pare una squadra tosta però forse per vincere servirebbe qualcosa in più. Che cosa? Probabilmente, ma lo dico sempre dall'esterno, qualche altro giocatore forte". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.