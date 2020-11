Schachner: “Ibrahimovic, 39 anni ma che potenza!” | Milan News

Milan, Schachner parla di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Walter Schachner, ex attaccante di Cesena, Torino ed Avellino negli anni Ottanta, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Queste le dichiarazioni di Schachner su Ibrahimovic. "Ha 39 anni, è incredibile. Come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi bada molto al suo corpo e se sta bene fa grandi cose. E' un giocatore di potenza, tiene bene la palla; con il suo istinto sa dove va la palla e di testa è fortissimo".