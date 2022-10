Scaroni: “Non contestare i torti arbitrali? Stile che il Milan deve avere”

Ma perché il Milan non contesta aspramente i torti subiti dagli arbitri? La risposta la dà il presidente Paolo Scaroni , che crede sia inutile appigliarsi troppo a questi episodi. Alla fine dei conti, sul lungo periodo, vanno a compensarsi. Per questo motivo esalta la filosofia e lo stile del club: queste le dichiarazioni.

Sulla strategia 'low profile' del Milan sui torti arbitrali

"Io non protesterò mai per un arbitraggio perché penso che sia inutile e controproducente. Penso che, sul lungo periodo, gli errori vadano a compensarsi. Penso che, alla fine, abbiamo avuto direzioni di gara che non ci hanno favorito e altri che forse verranno dalla nostra. Quando Serra non dà il gol con lo Spezia, i nostri giocatori sono andati a consolare l'arbitro. Lo hanno fatto spontaneamente e credo che sia lo stile che il Milan deve avere sempre avere. Ma questo è il mio pensiero". Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>