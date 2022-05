Scaroni: “Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi” | News

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter

Intervistato da 'Stasera Italia', Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sulla realizzazione del nuovo stadio e sul momento della squadra. "Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi. Oggi sono stato a Milanello e ho visto i ragazzi in gran forma. C'è sempre quello spirito di coesione che ci ha fatto essere primi in classifica, siamo emozionati per le prossime tre giornate ma siamo fiduciosi", questo il suo intervento. Milan, le top news di oggi: esclusiva Padovan, Ibra e il suo futuro.