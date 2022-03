Scaroni: “Stadio? Guarderemo altre ipotesi se le cose si prorogheranno”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' in cui ha parlato della realizzazione del nuovo stadio

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport', Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla realizzazione del nuovo stadio. Questo il suo intervento: "Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i due club. Questo non vuol dire che, se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi, non guarderemmo ad altre ipotesi. Immagino che si finirà di costruirlo nel 2027-2028, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo, come quello che abbiamo progettato, possiamo aumentare i nostri incassi, investire di più nei giovani. Ma dobbiamo partire dallo stadio". Milan, le top news di oggi: il futuro di Ibrahimovic e Brahim Diaz.