Scaroni: “Stadio? Il primo che ci dà il via libera, noi lo prendiamo” | News

"La nostra Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati europei", esclama Scaroni. "Ci hanno superato tutti, o quasi, negli ultimi vent’anni. Il risultato è che il prodotto che offriamo è scarso, senza i Messi e i Mbappe, semplicemente perché non possiamo permetterceli. Se continuiamo così ci allontaneremo sempre più dall'eccellenza del calcio". Come riporta il quotidiano, il presidente del Milan si riferisce in particolar modo alla crisi del sistema del calcio italiano e ritiene che bisogna intervenire in tempo per evitare che il declino continui.