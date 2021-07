Scaroni: “Stadi riaperti al 100%: il green pass è garanzia sufficiente”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha lanciato un appello per la riapertura totale degli stadi con l'avvio della stagione 2021-2022

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato così della riapertura degli stadi in vista della stagione in Serie A. L'ultimo Decreto del Governo, infatti, consente l'ingresso al pubblico fino al 50% della capienza dell'impianto sportivo.

"Io dico che vanno riaperti al 100%, come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna. Penso che il green pass sia una garanzia sufficiente per poter accogliere tutti - ha detto Scaroni sul tema ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' -. Se poi, per un criterio di cautela, si sceglie di aprire soltanto al 50%, che come detto io considero largamente insufficiente, almeno deve essere un 50% vero".

"Sappiamo invece che tenendo conto anche il famoso metro di distanziamento arriviamo forse al 25. È un discorso che ha già espresso con grande chiarezza il presidente Gravina insieme al presidente Dal Pino - ha continuato Scaroni -. Se non ci venisse concesso nemmeno quello, bisognerà intervenire sul terreno dei ristori. Del resto non si capisce perché non dobbiamo avere diritti che altri hanno".

"C’è poi un altro aspetto che mi sta molto a cuore. L’apertura degli stadi è un momento sociale, un momento in cui i giovani si ritrovano, finalmente. Gli stadi non possono essere semivuoti, perché il calcio non è fatto così", ha insistito il Presidente del Milan, che, successivamente, ha proseguito parlando dell'importanza di vaccinarsi per debellare il coronavirus dal nostro Paese il prima possibile.

"Il mio è un doppio appello. Al Governo perché si renda conto della situazione del calcio e accetti la proposta della scacchiera rendendo concreto il 50% della capienza previsto nel decreto in vista di una riapertura totale da fare il prima possibile. L’altro è agli italiani e ai giovani in particolare, perché si vaccinino al più presto in modo da abbassare i contagi e permettere che in breve tempo, numeri alla mano, questo 50% possa tornare finalmente al 100%. È una necessità assoluta", ha concluso Scaroni. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>