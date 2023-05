Scaroni: “Non ero di grande umore dopo Spezia-Milan, ma c’è il derby…”

Su Spezia-Milan:"Ieri pomeriggio non ero di grande umore, ma è migliorato in vista del derby di martedì. Ho vissuto il periodo travagliatissimo del Milan sportivamente e finanziario del Milan cinese… mancavano sempre quattro soldi per iscriverci al campionati, periodo difficile. E poi questa meravigliosa cavalcata che ci ha portato allo scudetto alla semifinale di Champions: dal Milan c’era da aspettarselo, io non me lo immaginavo". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori notizie di mercato di oggi >>>