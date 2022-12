Scaroni: “La gente riconosce che sono il presidente del Milan”

Archiviata l'amichevole con il Lumezzane , vinta con il risultato di 3-2, il Milan è partito in gruppo alla volta degli Emirati Arabi Uniti. Qui disputerà due partite performanti contro due big del calcio inglese, come Arsenal e Liverpool . Proprio a proposito del ritiro negli Emirati si è espresso il presidente del Milan Paolo Scaroni , che ai microfoni di Gulf News ha rilasciato una lunga intervista sottolineando il calore della gente incontrata a Dubai . Eccone un estratto. ( INTERVISTA COMPLETA )

"La gente ama il calcio negli Emirati Arabi Uniti e qui abbiamo molti fan del club e vogliamo far parte di questo grande amore che proviamo. Passo molto tempo a fare selfie con persone che non conosco, il che significa che riconoscono il presidente del Milan ".

"Il ritiro complessivo è una buona occasione per la squadra per prepararsi alla seconda metà della stagione. Nel torneo affronteremo Arsenal e Liverpool, che saranno due test interessanti considerando che giocheremo contro una squadra inglese in Champions League". Milan, sorridi: ecco perché ritroverai Leao ancora più forte di prima