Scaroni: ‘Pioli non è mai stato in bilico, nessuno lo ha messo in discussione’

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non ha mai avuto dubbi riguardo il lavoro svolto da Stefano Pioli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'RaiRadio1', Paolo Scaroni non ha mai messo in discussione Stefano Pioli. Queste le parole del presidente rossonero nei confronti dell'allenatore del Milan. "In bilico non lo è mai stato, il progetto è sempre stato a lungo termine. Ci siamo rattristati quando abbiamo perso male, ma nessuno ha mai messo in discussione Pioli". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.