Scaroni: “Nuovo stadio a buon punto: in ottobre passo decisivo”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano: un progetto condiviso con l'Inter

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , ha parlato in esclusiva questa mattina ai microfoni di 'RaiRadio 1'. Queste le dichiarazioni del Presidente rossonero sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano che, come noto, sarà condiviso con l' Inter .

"Siamo a buon punto, il consiglio comunale uscente ha dato l'assenso, ora ci sono le elezioni e mi sembra che neanche l'opposizione sia contraria, quindi sono ottimista. In ottobre credo faremo un passo in avanti decisivo. Finalmente guarderemo al nostro futuro come fanno il Liverpool, il PSG e il Manchester City". Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>