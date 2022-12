Scaroni: “Ristrutturare San Siro? Tecnicamente impossibile. Ecco perché”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). In merito ad un'eventuale ristrutturazione dell'attuale stadio, 'Giuseppe Meazza' in San Siro, invece della costruzione di un nuovo stadio a Milano per il Diavolo e per l'Inter, Scaroni ha replicato: «Tecnicamente impossibile. Non esiste uno stadio altrettanto capiente, o anche un po’ meno, nel raggio di trenta chilometri. Quando San Siro diventerebbe inagibile, dove spostiamo le squadre?». Francia-Marocco sarà anche Giroud-Regragui: la curiosità