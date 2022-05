Scaroni: “Milan, Pioli uomo-copertina. Ibrahimovic è stato buon profeta”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato a 'Radio Rai' all'indomani della vittoria del 19° Scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli

Sull'affluenza allo stadio ridotta nel futuro : "La televisione gioca un ruolo fondamentale in questo senso. Io non vorrei vedere partite con stadi mezzi vuoti, dobbiamo imparare tutto dalla Premier League, dove gli stadi sono sempre pieni. Voglio fare quello che hanno fatto loro, abbiamo bisogno, come Serie A, dell'audience".

Sullo 0-5 contro l'Atalanta del dicembre 2019 : "Non mi parli di quella partita, c'ero ed è stato un giorno amarissimo. Si immaginava l'esonero di Pioli ma per fortuna abbiamo deciso il contrario ed è partito il periodo virtuoso che ci ha portato allo scudetto e ad avere i conti sempre più a posto".

Sull'addio a Donnarumma e l'arrivo di Maignan come momenti chiave : "Non solo, abbiamo una proprietà che ha finanziato ma senza fare debiti. Poi c'è la dirigenza con Gazidis, Maldini e Massara, che hanno lavorato nella stessa direzione di Pioli. Questo ci ha portato al successo".

Scaroni sul Milan che all'inizio non era la squadra più forte: "Per noi è stato elemento di leggerezza, poi conta la squadra, non sempre chi ha i campioni più importanti vince. Abbiamo sviluppato i nostri campioni in casa".