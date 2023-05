Scaroni: “Il Milan in Champions è la conditio sine qua non perché ti tifino”

Sulla qualificazione alla Champions League:"Per me è un terreno fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo tanti tifosi ovunque che devono vedere il Milan in Champions: il Milan in Champions è la conditio sine qua non perché ti tifino. In Indonesia non vendiamo la Serie A, loro ci vedono in Champions League; è un ingrediente fondamentale per nutrire la nostra popolarità". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori notizie di mercato di oggi >>>