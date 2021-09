Scaroni: ‘Importante abbassare i prezzi dei biglietti per la Champions, ma..’

Paolo Scaroni ha parlato della vicenda relativa alla riduzione dei prezzi dei biglietti per le partite di Champions League

Intervenuto ai microfoni di 'RaiRadio1', Paolo Scaroni è tornato sul discorso della riduzione dei prezzi dei biglietti per le partite di Champions League del Milan. Queste le parole del presidente rossonero. "E' un segnale importante aver abbassato i prezzi dei biglietti per la Champions, anche se non posso dimenticare che affronteremo mercoledì una squadra che incassa 100 milioni l'anno, mentre noi ne incassiamo 35. Insisto sulla possibilità di realizzare nuovi stadi che ci mettano alla pari delle big europee". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.