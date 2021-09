Scaroni: “Il Milan non può mai mancare alla Champions League”

Paolo Scaroni, Presidente rossonero, ha parlato a pochi giorni da Liverpool-Milan, debutto del Diavolo in Champions League dopo sette anni

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva questa mattina ai microfoni di 'RaiRadio 1'. Queste le dichiarazioni del Presidente rossonero sugli obiettivi del Diavolo in questa stagione: "La priorità è tornare in Champions League - ha affermato il patron del Diavolo -. Il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti". Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>