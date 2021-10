Scaroni: “Elliott prepara un nuovo Milan: sarà valutato al prezzo giusto”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato del lavoro del fondo Elliott in questi anni nel club e apre le porte ad una futura vendita

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , è stato intervistato da 'Newest Media'. Parlando dei proprietari del Milan, il fondo Elliott Management Corporation , Scaroni ha detto: “Quando hai un azionista di maggioranza professionale come Elliott, tutto è professionale. È uno dei primi hedge fund della storia, ha una grande reputazione anche fuori dagli Stati Uniti ".

Quindi, Scaroni ha svelato: "C'è molta professionalità sia in termini di investimento sia in termini di attenzione ai costi. Anche perché un giorno Elliott rivenderà il Milan, è parte del loro lavoro. E loro stanno preparando un nuovo Milan, che sarà valutato al giusto prezzo da un nuovo proprietario".