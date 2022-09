Scaroni AD di Milano-Cortina 2026? “No, resto presidente del Milan”

Paolo Scaroni , presidente del Milan, allontana le voci che lo volevano come AD della Fondazione Milano-Cortina 2026. Queste le dichiarazioni rilasciate a margine della cerimonia in piazza Diaz, a Milano, per i 40 anni della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e riportate da 'Calcio e Finanza': “Mi piace Milano, mi piace Cortina, mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tanti impegni che la vedo una operazione impossibile ”.

Poi una breve battuta sulla derby Milan-Inter, in programma alle ore 18: "Il derby? Mi dà un senso di nervosismo - riporta l'ANSA - E' da stamattina che sono nervoso". Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming