Scarnecchia: “Raiola vale zero. Tonali che si taglia stipendio è un esempio”

Due facce dello stesso calcio, Mino Raiola e Sandro Tonali. Da una parte colui che viene descritto come una sorta di sciacallo, dall'altra un giovane talento di sani principi. Roberto Scarnecchia, calciatore del Milan nella stagione 1984-1985, ha fatto riferimento ai due personaggi senza giri di parole. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Per me Raiola vale zero, basti vedere come si è comportato con Donnarumma. Tonali che si riduce lo stipendio per restare al Milan è un esempio, altro che Raiola. Ha dimostrato attaccamento alla maglia come una volta".