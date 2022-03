Savicevic: “Non mi aspettavo il Milan primo. Pioli artefice della crescita”

Il 'Genio' Dejan Savicevic ha parlato del primo posto in classifica in Serie A del Milan e si è complimentato con Stefano Pioli

Il 'Genio' Dejan Savicevic ha parlato del primo posto in classifica in Serie A del Milan e si è complimentato con Stefano Pioli, definito il vero artefice della crescita rossonera. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Il Milan già dall’inizio è in vetta alla classifica. Sta facendo molto bene e anche se non dovesse arrivare primo, sarà una stagione molto buona. Non mi aspettavo che il Milan sarebbe stato primo a questo punto ma sono molto contento. Spero che possa restare primo e vincere lo scudetto perché sarebbe una grandissima soddisfazione per la società e per i tifosi".