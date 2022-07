Savicevic: “Maldini e Baresi tra i più grandi italiani dei miei tempi”

Dejan Savicevic, ex fuoriclasse del Milan negli anni Novanta, ha parlato di Paolo Maldini in un'intervista in esclusiva a 'SportWeek'

Dejan Savicevic, ex fuoriclasse del Milan per sei stagioni dal 1992 al 1998 (con 144 presenze, 34 gol e 8 trofei in maglia rossonera), ha parlato del suo ex compagno di squadra dell'epoca, Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'SportWeek'.