Sassuolo-Milan, Pioli: “Emozionato per il rinnovo. Romagnoli, stagione finita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Sassuolo-Milan, match disputatosi al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia e valevole per la 35^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul rinnovo: “Sono emozionato perché era la cosa che desideravo che si avverasse. Sono molto felice perché desideravo continuare questo lavoro, cominciato da poco e che potrà portarci grandi risultati in futuro”.

Sul cammino rossonero e sulla qualificazione in Europa League: “E’ stata una partita difficile perché il Sassuolo è partito meglio di noi. Siamo riusciti poi a venire fuori con qualità dimostrando di essere una squadra unita e che sa colpire. Siamo una squadra lucida, che sa leggere le situazioni. Abbiamo perso giocatori importanti ma dobbiamo continuare con la stessa determinazione e lo stesso spirito perché sarebbe sbagliato pensare al futuro”.

Sulle condizioni di Alessio Romagnoli ed Andrea Conti: “Romagnoli ha avuto un problema muscolare che, quasi sicuramente, ce lo toglierà per tutte le partite restanti. Conti ha avuto un problema al ginocchio che sarà da valutare nelle prossime ore. Dispiace molto perché stavamo giocando bene e Alessio aveva giocato tutti i minuti del campionato con qualità”.

Sul piacere di allenare il Milan: “L’ambiente che si è creato a Milanello. Tutte le persone che lavorano al Milan lo hanno nel cuore e pensano a fare sì che i rossoneri possa splendere come in passato. Ogni volta che entro a Milanello sono felice e lo sono i miei giocatori ed è così che si creano i presupposti per fare bene”.

