Sassuolo-Milan, Del Piero: “Partita non preoccupante, fa parte del percorso”

L'ex calciatore Alessandro Del Piero ha commentato la prestazione rossonera in Sassuolo-Milan, partita valida per la 4^ giornata di Serie A. Nessun campanello dall'allarme per l'ex Juventus: fa parte del percorso. Queste le dichiarazioni rilasciate su 'Sky Sport'.

"Non è stata una grande partita di sicuro, fa parte del percorso. Il Milan ha fatto bene prima, non è una cosa preoccupante. Non ci dobbiamo dimenticarci che siamo sempre all'inizio del campionato. Non ci sono tanti giocatori che sanno gestire il fatto di essere campioni d'Italia e di andare in campo da campioni d'Italia. È diversa la gestione delle emozioni e chi vai ad affrontare. Scendi in campo da campione d'Italia, gli altri hanno un motivo in più per batterti. Questa pressione la senti sempre".