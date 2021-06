Sassuolo, Carnevali: “Vi svelo il futuro di Raspadori, Locatelli e Berardi”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato delle voci di mercato sui gioielli neroverdi. Ecco l'intenzione del club sui giocatori

Daniele Triolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni più importanti.

Carnevali su Giacomo Raspadori convocato per gli Europei con l'Italia: "L'altra notte, quando è uscita la lista ufficiale, ho provato un orgoglio immenso. E sono convinto che da lassù il patron Giorgio Squinzi, grande artefice del progetto Sassuolo, avrà provato le mie stesse sensazioni. Raspadori è cresciuto nel nostro vivaio e vederlo già all'Europeo rappresenta la nostra Champions League. La ciliegina sulla torta dopo otto stagioni consecutive in Serie A. Oltretutto, Giacomo si aggiunge a Manuel Locatelli e Domenico Berardi. Senza contare che tra i convocati ci sono anche Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi e Francesco Acerbi: tutti giocatori passati dal Sassuolo. Fantastico!".

Carnevali su che giocatore è Raspadori: "Alle indubbie doti tecniche abbina qualità umane non comuni: è davvero un ragazzo a modo. Per Giacomo ha un debole il mio amico Arrigo Sacchi e sono sicuro che Raspadori sarebbe stato bene pure in una squadra allenata dal mister. Se Giacomo va all'Europeo, molti meriti sono anche di Roberto De Zerbi: colgo l'occasione per ringraziarlo una volta di più".

Carnevali su quanto vale Raspadori: "Non ha prezzo, nel senso che non lo vogliamo vendere. Il Sassuolo punta sui giovani e Raspadori si deve consacrare con noi. Stesso discorso per Gianluca Scamacca. Raspadori resta al 100%. Non vogliamo nemmeno ascoltare eventuali proposte per lui. Mentre per gli altri giocatori ambiti dai top club, vedremo. Qualche interesse concreto c'è, soprattutto dall'estero. Locatelli è uno di questi".

Carnevali sul tormentone Locatelli-Juventus: "Se finirà prima questo tormentone o l'Europeo? Prima l'Europeo (ride, n.d.r.). E vi dico il perché: ci auguriamo che Manuel sia protagonista con l'Italia. Vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l'Europeo".

Carnevali sulla possibile cessione di Locatelli: "Cosa manca? L'offerta giusta, che accontenti tutti. È vero, lo scorso anno la Juventus si è mossa per Locatelli. Recentemente, però, gli unici interessi concreti per Manuel sono arrivati dall'estero. Siamo all'inizio, ma mi sembra che all'estero facciano sul serio. Siamo aperti a tutto e cercheremo di accontentare Locatelli, però non abbiamo l'esigenza di vendere nessuno. Manuel, nel caso, preferiremmo cederlo senza inserire giocatori. Il modo di operare sarà il solito: quando arriverà un'offerta, la valuteremo insieme al ragazzo. Vale per Locatelli ed anche per Jérémie Boga, con cui ho parlato: non è vero che vuole andare via a tutti i costi".

Carnevali sull'Europeo come trampolino di lancio per Berardi: "Mi auguro che faccia benissimo, ma spero che Domenico resti. È la nostra bandiera, è il Francesco Totti del Sassuolo".