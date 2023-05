Sassuolo, Carnevali: “Leao è fondamentale per il Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW, a margine dell'evento Foglio Sportivo 2023 , Giovanni Carnevali ha parlato della prestazione del Milan contro l' Inter in Champions League : "Speriamo che sabato l'Inter faccia qualcosa di meno buono rispetto a quanto fatto ieri. Ieri si è vista una squadra straordinaria, una squadra in forma, e al di là di quello che si è visto contro il Milan già nelle ultime settimane ha dimostrato di essere la più in forma del campionato".

L'amministratore delegato del Sassuolo ha poi concluso con un pensiero su Rafael Leao: "Leao è una pedina fondamentale per questo Milan ma penso che sia stato un problema dei primi 15-20 minuti dove è andato in difficoltà. Ma ripeto che ha trovato la migliore Inter della stagione. Ci sono però ancora 90 minuti, secondo me può esserci ancora qualcosa da dire per il Milan".