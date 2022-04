Sartori (Football Benchmark): “Investcorp somiglia a un fondo di private equity”

Andrea Sartori, AD di Football Benchmark, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul possibile nuovo proprietario Investcorp

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Andrea Sartori, Amministratore Delegato di 'Football Benchmark', ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile cambio di proprietà del Milan. Queste le sue parole: "Non può essere paragonato a un fondo sovrano, dietro al Milan non ci sarebbe uno Stato, come di fatto avviene con City, Psg e Newcastle. Investcorp assomiglia più a un fondo di private equity tradizionale, con una preponderanza di investitori locali e la partecipazione del ricco fondo Mubadala che potrebbero avere interessi più ampi del mero ritorno dell'investimento".