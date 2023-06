Sartori: “Per Arnautovic c’era il Milan, ma il cambio di dirigenza…”

Le parole di Giovanni Sartori su Marko Arnautovic

"Vedremo strada facendo se ci sarà ancora possibilità di tenere Arnautovic. C'era la possibilità del Milan, ma con il cambio di dirigenza forse le cose sono cambiate. Se dovesse restare speriamo possa dare al Bologna tutto l'aiuto di cui è capace. Arnautovic è stato fuori diversi mesi per infortunio, era un'esigenza tenerlo fuori perché che non gli hanno permesso di giocare".