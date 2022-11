Saponara: “Nel mio cuore ci sarà sempre il gol segnato contro il Milan”

Sono due i momenti segnati nel cuore e nella memoria di Riccardo Saponara. L'ex calciatore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina che, di certo, non faranno piacere ai tifosi rossoneri. "Nel mio cuore come momenti ci sarà sempre la lettera ad Astori, che è uscita dalla mia testa e dalle mie mani. L’altro momento è il gol in casa contro il Milan. Io giocatore di fantasia? Credo che tutti i giocatori di fantasia abbiano una componente sregolata. Come gli artisti sono geni ma con un carattere particolare", queste le parole di Saponara. Milan, Ibrahimovic torna a gennaio: i pro e i contro del suo rientro.