São Paulo-Milan, Kakà: “Emozione bella. Spero di tornare a San Siro” | VIDEO

Tutto pronto per la grande sfida fra il Milan Glorie e le leggende del São Paulo FC , che oggi darà luogo ad un’emozionante amichevole tra i campioni rossoneri e del 'Tricolor' per commemorare il 30º anniversario della storica finale di Coppa Intercontinentale tra le due squadre. La gara sarà trasmessa sui canali del Milan dalle 22 italiane. Prima della gara ha parlato anche Ricardo Kakà. Ecco le sue parole da X.

"Sarà la prima volta per me in Brasile con la maglia del Milan. Sono molto emozionato di farlo con i miei amici e la famiglia. Spero un giorno di tornare a San Siro. Qui sarà una cosa molto bella".