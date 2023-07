Santini: “Chapeau al Milan. Ha fatto una campagna mirata ed azzeccata”

Le parole di Fabio Santini sul mercato del Milan

Come vede le mosse delle italiane sul mercato? "Stupendo un po' tutti, il Milan ha fatto la campagna acquisti più sensata, mirata ed azzeccata. Quindi chapeau a questo Milan per ora. Hanno preso giocatori, obiettivi chiari. Il Milan è a posto. L'Inter non ha il portiere, il quarto centravanti, un laterale. La mossa di chiamare Dybala è una mossa di distrazione di massa. Visto che stanno facendo brutta figura con i portieri vanno su Dybala pur sapendo che non lascerà mai la Roma".