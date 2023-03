San Siro, Braida: “Un monumento. Va tenuto con i posti pieni”

Sul Milan ai quarti di Champions League: "Dopo tanti anni superare gli ottavi di finale, per il Milan, è una bella soddisfazione. È stato un bel colpo, per tutti. Per Maldini, per Pioli, per i calciatori, per i tifosi che sono tantissimi. Alla fine è evidente che ci sia sempre un percorso da fare. Il Milan sta tornando ai vertici che gli competono, ha una grande storia ma è evidente che in qualche momento le buone notizie si interrompano, così come i risultati positivi. Magari attraverso delle buone gestioni, con coerenza. Non c'è un segreto particolare, c'è l'attività, l'organizzazione".