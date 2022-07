San Siro, Bonessa: “Serve alternativa a demolizione, siamo in democrazia”

"C'è la necessità di un dibattito pubblico realmente serio e trasparente e non preconfezionato che possa mettere in campo anche le alternative alla demolizione dello stadio, quindi la ristrutturazione, e portare a conoscenza dei cittadini l'intero progetto immobiliare sulle aree di cui lo stadio è solo la ciliegina sulla torta. Preferiamo anticipare i tempi e manifestare ai cittadini questa grossa preoccupazione, vorremmo che fosse rispettata la legge sul dibattito pubblico, vanno portati a conoscenza tutti gli aspetti e le alternative al progetto. Se il processo è deciso in modo imperiale non va bene, ricordo a Sala che siamo in una democrazia e non in un impero. Attendiamo l'ok a giorni ma il referendum è l'ultima opportunità, un dibattito fatto bene potrebbe anche evitare di arrivarci. In altri Paesi, come in Francia, è a carico del privato che propone il progetto". Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>