Sampdoria-Milan, Pioli su Twitch: “Tonali e Leao? Li ho ritrovati più forti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto sul canale Twitch del Milan alla viglia del match contro la Sampdoria. Le dichiarazioni

Sul modulo 4-4-2 come alternativa al 4-2-3-1: "L'estate c'è servita per provare qualche altra situazione tattica anche se già l'anno scorso avevamo provato il modulo con due attaccanti. Dovremo mostrare di aver assimilato i principi di gioco imparati in questi mesi. Cercheremo di valutare le condizioni dei giocatori e l'avversario scegliendo partita dopo partita e per cercare di avere più vantaggi nel corso della partita".