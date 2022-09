Sampdoria-Milan, Padovan: ”Rigore fortuito ma ha dimostrato di voler vincere”

"Mercoledì il Milan deve vincere. Pensavo che da Salisburgo sarebbe tornato con i tre punti. La Dinamo può essere considerata la squadra meno forte, ma bisognerà farlo vedere. È una partita complicata, i croati arrivano galvanizzati dal successo col Chelsea. La squadra è sempre squadra e dovrebbe rispondere al volere di Pioli in maniera adeguata, presente, viva. Credo che il Milan sia vivo, anche ieri vincere in 10 vs 11 non era semplicissimo. Il rigore è stato un po’ fortuito ma il Milan ha dimostrato che voleva vincere e ci è riuscito meritatamente, anche se secondo me sul rigore c’è qualcosa da dire. Si era detto meno rigorini, mi sembra che siamo tornati al rigore ovunque. Ricordiamo che esiste l’involontarietà. In questo caso mi sembrava un rigore trascurabile. Ma se il Milan in 10 contro 11 vince la partita non sto contestando la liceità della vittoria, sto dicendo che delle volte anche il caso o la fortuna ti aiuta: il Milan è stato aiutato”. Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali