Sampdoria-Milan, D’Aversa: “Loro più forti, ma giochiamo per vincere”

L'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato della sfida di Serie A contro il Milan: "Si tratta di una partenza in salita. Giochiamo contro la squadra che l'anno scorso è arrivata seconda e che quest'estate si è rinforzata molto. Sulla carta il Milan è magari più forte di noi, ma dobbiamo far sì che il verdetto sul campo sia diverso dai pronostici pre-partita. Giocare contro i rossoneri sarà bellissimo, affronteremo questa partita con entusiasmo e rispetto per l'avversario. Questo deve essere sempre il nostro approccio. Chiederò ai ragazzi di rispettare il Milan, ma anche di giocare per vincere. A prescindere dal valore dell'avversario, serve una mentalità che ti porti ad andare sempre oltre".