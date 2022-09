Albertini: “Tonali-Pobega titolari bel segnale per senso d’appartenenza”

Demetrio Albertini , ex centrocampista rossonero, ha parlato di Sandro Tonali e Tommaso Pobega , titolari questa sera in Sampdoria-Milan di Serie A. Un ottimo segnale sia per Roberto Mancini in ottica Nazionale, ma anche per il Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

A Genova giocherà con Pobega. Che effetto fa un Milan con due centrocampisti italiani? "È un bel segnale per Mancini, perché spesso gli italiani si trovano nelle squadre che non giocano per vincere. Per il Milan, invece, è positivo per senso di appartenenza. È vero che alcuni stranieri hanno dimostrato di potersi legare a vita a un club, ma con un gruppo di italiani è più semplice avere una base su cui costruire".