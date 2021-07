Sampdoria, D’Aversa: “Il Milan fa parte del mio cuore” | Serie A News

Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato della prima partita della Serie A 2021-22 contro il Milan di Stefano Pioli

Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club ligure. D'Aversa si è soffermato su Sampdoria-Milan, prima giornata della Serie A 2021-22: "Noi dobbiamo avere il massimo rispetto per qualsiasi avversario ma anche andare in campo con la volontà di cercare di vincere. La difficoltà del campionato si vede non nella singola partita ma nella complessità. Ben venga di giocare inizialmente contro queste squadre, sulla carta più forti di noi ma poi spetterà al campo il responso".